Снимки обнаженной Мерлин Монро пустят с молотка

На аукцион намерены выставить редкие снимки обнаженной Мерлин Монро, которые были сделаны на съемках фильма «Что-то должно случиться». Автором снимков выступил фотограф Лоуренс Шиллер, который до этого работал с актрисой в нескольких фильмах, передает Daily Mail.

По сюжету фильма героиня Монро должна была плавать обнаженной в бассейне, чтобы соблазнить своего коллегу Дина Мартина.

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Однако съемки завершить не удалось, а лента так и не вышла на экраны. Мерлин Монро умерла раньше, нежели удалось ее доснять.