LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Звезды Made in LV Музыка Кино Культура Пикантно Афиша Галереи

Снимки обнаженной Мерлин Монро пустят с молотка

korrespondent.net
Мэрилин Монро | Фото: AP/Scanpix

На аукцион намерены выставить редкие снимки обнаженной Мерлин Монро, которые были сделаны на съемках фильма «Что-то должно случиться». Автором снимков выступил фотограф Лоуренс Шиллер, который до этого работал с актрисой в нескольких фильмах, передает Daily Mail.

По сюжету фильма героиня Монро должна была плавать обнаженной в бассейне, чтобы соблазнить своего коллегу Дина Мартина.

ФОТО смотрите здесь

Однако съемки завершить не удалось, а лента так и не вышла на экраны. Мерлин Монро умерла раньше, нежели удалось ее доснять.

0 Комментарии