Больная раком певица после операции: Ад существует

17января.Жива. Шлю первую весточку. Возвращение из ада. Глава1:открыть глаза. Теперь я знаю, что ад существует.я так измучена нечеловеческой болью, что даже дышу через раз.Спасибо за любовь. Именно это меня держит. Щит Небесный со мною. Впереди следующий этап- не менее сложный и жестокий. Спасибо тем кто не бросил. Номера карты для помощи- Сбербанк- 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк- 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA) Важна любая сумма. ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА.... #Смертельнаясхватка #ЛамаСафоноваПобедит #ЛамаСафоноваЖиви #3яСтадияНеприговор #СпасибоЗаЛюбовь #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НеНаТуНапал #ВернусьЧегобыЭтоНеСтоило

A photo posted by LAMA (ЛамаСафонова)👄 (@lamasafonova) on Jan 16, 2017 at 11:50am PST