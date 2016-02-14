Максим Фадеев объяснил исчезновение Юлии Савичевой

Продюсер отреагировал на слухи о беременности певицы. Максим Фадеев призвал общественность не беспокоиться по поводу состояния Юлии Савичевой. Он заявил, что в ближайшем времени артистка представит свой новый альбом.

В последнее время 29-летняя певица Юлия Савичева редко обновляет свои страницы в социальных сетях и не выпускает новых песен. Поклонники артистки обеспокоены: что случилось с их любимой звездой?

В Сети также появился слух о том, что Савичева решила приостановить работу, потому что она готовится к пополнению в семье. Сама Юлия предпочитает воздерживаться от комментариев по этому поводу.

Фанаты знаменитости поспешили обратиться за объяснениями к ее продюсеру.

«Не нужно паники! Юля по-прежнему является артистом Продюсерского центра Максима Фадеева. Сейчас она посвятила себя написанию нового альбома и семье. Скоро вы все услышите и увидите», – поделился Фадеев, сопроводив свою публикацию архивным видео 2002 года.

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Господа журналисты не нужно паники! Юля по прежнему является артистом ПЦМФ. Сейчас она посвятила себя написанию нового альбома и семье! Скоро вы все услышите и увидите! Видео 2002 года! Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 18 2017 в 8:05 PST

Подписчики Максима пожелали его подопечной творческих успехов. «Очень хочется услышать ее песни, успели соскучиться», «Удачи Юле и новых побед!», «Мы ждем ее возвращения», «Благодарю вас», «Молодцы», «Звездочка, в восторге от нее», «Наконец-то новости о Юле», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Одна из поклонниц Савичевой вспомнила ее выступление, которое состоялось несколько лет назад. «Тогда я была еще ребенком. Мы с мамой пришли в числе первых, чтобы встать поближе. Меня «впечатали» в решетку. Было страшно, просто ужас. Зато охранники сжалились, и мы смотрелись весь концерт за сценой. Вот счастья-то было», – делилась девушка.

Напомним, что последняя пластинка Савичевой увидела свет в 2014 году. Четвертый студийный альбом артистки, созданный совместно с ее избранником Александром Аршиновым, получил название «Личное…». В него вошли такие композиции, как «Белый самолет», «Проснись и пой», а также «Что есть любовь?». Работа Юлии получила положительные отзывы критиков, отметивших ее чувствительность и откровенность.

Позднее Савичева презентовала песню «Мой путь». Слова и музыку к ней написал супруг звезды Александр Аршинов.

В январе 2016 года поклонники певицы насладились клипом на эту композицию. С той поры Юлия не радовала фанатов своим творчеством. Те сделали вывод, что артистка решила сконцентрироваться на семейной жизни.

Юлия Савичева и композитор Александр Аршинов познакомились в 2003 году. Тогда артистка была участницей телепроекта «Фабрика звезд-2». Влюбленные узаконили свои отношения в октябре 2014 года.

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