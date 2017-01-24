Алла Пугачева пришла на премьеру фильма в смелом мини

Посмотреть фильм известного российского режиссера Федора Бондарчука про инопланетян, помимо других деятелей культуры и шоу-бизнеса, пришла и Алла Пугачева, правда без Максима Галкина. Ее сопровождал стилист Алишер.

67-летняя певица прогуливалась по холлу кинотеатра «Октябрь» в очень коротком платье-свитере и ботинках с высокими носками. Несмотря на то, что на улице в этот день была метель и холод, Алла Пугачева не стала надевать колготки и приехала с голыми ногами.

#allapugacheva #аллапугачева #притяжение @alla_orfey Фото опубликовано Алла Пугачева. (@alla_pugacheva_forum) Янв 24 2017 в 8:36 PST

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