Звезда «Гарри Поттера» при смерти после страшной автокатастрофы

В страшную аварию с лобовым столкновением попал 52-летний актер Джим Таваре, исполнивший роль владельца гостиницы «Дырявый котел» Тома в серии фильмов о Гарри Поттере.

В настоящее время он находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи.

Как пишет Life,

у актёра пробито лёгкое, сломаны шея, грудные кости и 15 рёбер.

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На следующий день после ДТП состояние Таваре немного улучшилось, и его супруга даже сделала ободряющее фото в палате для поклонников, переживающих за актёра. Спустя некоторое время Джиму стало хуже. Его супруга призвала в соцсетях молиться за актера.

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