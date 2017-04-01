Пугачева стала «секси-пекси»: сногсшибательное перевоплощение певицы

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: COVI/Scanpix

Благодаря известному стилисту Алишеру звезда российской эстрады кардинально поменяла образ.

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Теперь 67-летняя Пугачева предпочитает молодежные брюки, дерзкие юбки, яркие носки.

На днях Алишер выложил новое фото с Примадонной: «Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, что бы секси-пекси выглядела, а она стесняется. Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне так, Алла выглядит нереально! Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты», – прокомментировал он.

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Поклонники остались в восторге.

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Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, что бы секси-пекси выглядела, а она стесняется )) Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне так, Алла выглядит нереально !!! Я счастлив что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты )) #alisher #alisherstyle #pugacheva #пугачева #аллапугачева #алуся #секси #love #followme #superstar #best #bestgirl #popstar #примадонна #нашевсе #женщинакотораяпоет #музыканассвязала #простосветкрасивопадал #прикольныелюди #fashion #fashionismyprofession @ Грязь

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