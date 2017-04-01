Пугачева стала «секси-пекси»: сногсшибательное перевоплощение певицы

Благодаря известному стилисту Алишеру звезда российской эстрады кардинально поменяла образ.

Теперь 67-летняя Пугачева предпочитает молодежные брюки, дерзкие юбки, яркие носки.

На днях Алишер выложил новое фото с Примадонной: «Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, что бы секси-пекси выглядела, а она стесняется. Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне так, Алла выглядит нереально! Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты», – прокомментировал он.

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Поклонники остались в восторге.

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