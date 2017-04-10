Киркоров рассказал, кто родил сына Сергею Лазареву

Сергей Лазарев
 

Сергей Лазарев. Фото: AP/Scanpix

Недавно известный отечественный певец Филипп Киркоров посетил программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в которой рассказал о сыне Сергея Лазарева, которого тот скрывал от публики в течение длительного времени. Оказалось, что мальчик родился от суррогатной матери.

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По словам Киркорова, суррогатное материнство - это выход из ситуации, когда по тем или иным причинам люди не могут самостоятельно стать родителями.

«Спастись от одиночества можно вот таким вот путем и ничего в этом страшного и неприличного нет. Моему примеру последовала волна суррогатного материнства в стране. Статистика об этом говорит», - заявил Киркоров.

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В эфире шоу «Секрет на миллион» Филипп Киркоров косвенно подтвердил, что ребенок Сергея Лазарева также появился от суррогатной матери. При этом бывший муж Аллы Пугачевой ответил на вопрос о том, просил ли его Сергей стать крестным отцом своего сына.

«Нет, не просил. Потому что Сережа скрывал это даже от меня, хотя мы с ним очень дружим», - сказал артист.

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"Мы провожаем Пааааапу..." (с) #скромняга #лазаревмладший #мимими

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Оказалось, что Лазарев рассказал Киркорову о сыне уже после его рождения.

«Я об этом узнал, когда родился уже у него сын. Я радовался, я Сережу воспринимаю вообще как брата младшего, для меня Сереня - братик», - добавил Филипп Киркоров.

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