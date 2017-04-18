42-летняя Алла Довлатова позирует в бикини через 10 дней после родов

Алла Довлатова
 

Алла Довлатова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Алла Довлатова в четвертый раз стала матерью 13 апреля. Не так давно радиоведущая выписалась из роддома и выбрала имя для дочери, а на днях решилась на довольно откровенную съемку.

Алла Довлатова давно увлекается йогой и занимается плаванием в бассейне. Благодаря таким привычкам радиоведущая поддерживает себя в отличной форме, которой не устают восхищаться ее фолловеры. Не так давно Алла пережила кесарево сечение, но все время после родов занималась восстановлением.

На днях Довлатова опубликовала в своем Инстаграме довольно откровенный кадр, где она позирует в купальнике.

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Дорогие друзья! После родов мне пока нельзя посещать бассейн и я от этого страдаю! Я так люблю воду 🌊! А тут нашла замену бассейну! Душ 🚿 Шарко! Кайф! Я решила попробовать на себе новую программу для похудения в спа центре Health Club "Стройный силуэт"! Гарантируют похудение в течение 1 месяца! В составе программы курс корректирующих массажей, душ Шарко, посещение хамама , инфракрасной сауны и липолитические коктейли, расщепляющие жировые клетки. Есть несколько видов программ "Стройный силуэт" с липолитиками и без, эффект в любом случае будет. Конечно, я делаю пока эту программу усеченно! Без Хамама, инфракрасной сауны и липолитиков, да и живот мы оберегаем от массажа и шарко, но мне кажется эффект уже есть, хоть я сделала пока одну процедуру! А душ-шарко вообще сегодня попробовала впервые. Просто супер! Кстати, покупая любую из программ вы получаете ощутимую выгоду, так как на все услуги действуют скидки, а распаривание в хамаме в подарок от @hc_spa! #hcspa #похудение#безопасноепохудение #хамам #паровая#душшарко#массаж

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

«После родов мне пока нельзя посещать бассейн и я от этого страдаю! Я так люблю воду! А тут нашла замену бассейну! Душ Шарко! Кайф! (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)» — подписала снимок радиоведущая.

Многие интернет-пользователи в комментариях отметили, что фигуре Аллы после четвертых родов можно только позавидовать.

Последнее утро Графини! Завтрак в постель! Какой кайф! Доброе утро, ☀️ друзья! И всем, кто за трапезой, желаю приятного аппетита! Не могу не рассказать о об этих вкусных завтраках, обедах, полдниках, ужинах и прочих перекусах, которыми нас потчивали здесь - в Перинатальном госпитале "Лапино" "Мать и дитя"! Спасибо большое! Очень вкусно приготовлено и с большой любовью! ❤️ Как раз такая полезная и здоровая пища, чтобы мамочки правильно и с удовольствием питались и молоко у них прибавлялось! И очень тяжело сдерживаться от такой вкусноты тем, кто решил срочно худеть! Это невозможно! It's impossible!" Ням-ням! 😋 Ну вот поела сама, пора кормить малыша 😍! @lapinomed #сновамама #марккурцер #вкуснаяеда #полезнаяеда #завтраквпостель #матьидитя #беременность #роды #счастливаямама #вожиданиичуда #родывлапино #завтраки

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

Реабилитация, здесь в "Мать и дитя" @lapinomed основано на сочетании физической стимуляции возможностей организма и применении «мягких» передовых медицинских технологий, что позволяет повышать качество жизни каждого пациента, любого пола и возраста. Я же старалась как можно быстрее Восстановиться после родов и операции «Кесарево сечение»! * Что мне оказалось доступным: * Физиотерапия! Я прошла курс лазеротерапии (для быстрого заживления швов и снятия болевого синдрома)! После первой физиопроцедуры боль уменьшилась значительно! А на третий день я уже не могла усидеть на месте! Мы и гуляли и я начала активнее тренироваться! В общем, физиотерапия и лазеры на на швы - это то, что доктор прописал! Всем, у кого кесарево рекомендую! * конечно на третий день Йога послеродовая (в этом я не сомневалась)! тоже ускорила мою реабилитацию! #здоровыероды #родывлапино #вожиданиичуда #сновамама #роды @lapinomed #реабилитация #реабилитацияпослеродов

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

Друзья! Знаете поговорку про разборчивую невесту? Истинная правда! Пока я выбирала коляску, ту, на которой я остановилась - последнюю, яркую, оранжевую и солнечную 🌞 уже продали! И мне предложили новую ( более усовершенствованную ), но она приедет только в середине мая. И пока я жду новую поставку, меня выручила моя приятельница! Ура!!! Она продает Коляски Reindeer 😘! Она молниеносно (за один день) мне подобрала коляску, уже на свой выбор и заверила, что я останусь довольна! Модель называется Prestige Lily! Коляска и правда, красивая и удобная! Сшита из белой эко-кожи со вставками из буклированной кожи со "стеганым" рисунком. Она легкая! У неё мягкая амортизация. Цена демократичная! В комплекте у нашей Коляски есть все! Люлька; Шасси с кожаной ручкой; Прогулочный блок со своей накидкой (пока убрала на антресоли); Сумка для мамы (очень вместительная); Автокресло 0+; Натуральный меховой конверт (подождёт до зимы) и Багажная корзина, да, ещё дождевик и москитная сетка. Ну, под дождем гулять, конечно противно 🤢, а вот москитная сетка - это класс! В общем, я опробовала сегодня эту коляску и осталась довольна! Спасибо большое! Особенно меня порадовала расцветка! 👍 Очень нарядная! @reindeer_kids #reindeer_kids #коляскаreindeer #коляскиreindeer #коляскамечты #автокресло

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

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