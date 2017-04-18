42-летняя Алла Довлатова позирует в бикини через 10 дней после родов

Алла Довлатова в четвертый раз стала матерью 13 апреля. Не так давно радиоведущая выписалась из роддома и выбрала имя для дочери, а на днях решилась на довольно откровенную съемку.

Алла Довлатова давно увлекается йогой и занимается плаванием в бассейне. Благодаря таким привычкам радиоведущая поддерживает себя в отличной форме, которой не устают восхищаться ее фолловеры. Не так давно Алла пережила кесарево сечение, но все время после родов занималась восстановлением.

На днях Довлатова опубликовала в своем Инстаграме довольно откровенный кадр, где она позирует в купальнике.

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«После родов мне пока нельзя посещать бассейн и я от этого страдаю! Я так люблю воду! А тут нашла замену бассейну! Душ Шарко! Кайф! (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)» — подписала снимок радиоведущая.

Многие интернет-пользователи в комментариях отметили, что фигуре Аллы после четвертых родов можно только позавидовать.

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