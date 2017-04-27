ФОТО: Оксану Федорову раскритиковали за «новое» лицо

Многочисленные подписчики знаменитой брюнетки высказали недовольное мнение по поводу того, как стала выглядеть Оксана Федорова. В ее облике появилась неестественность, считают они.

Внешность некогда признанной красавицы подверглась коррективам. К такому выводу многие пришли, оценив последние селфи Федоровой в Instagram.

Буквально на днях Оксана опубликовала свое фото, чтобы показать хорошую работу гримера, который с ней поработал. Однако, хотя сама звезда и оставила радостный комментарий под снимком, ее воодушевления не разделили.

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Судя по всему, экс-победительница конкурса «Мисс Вселенная», поддалась актуальным бьюти-трендам и обзавелась по-модному широкими бровями, пухлыми губами и зеркально гладким лбом. Но сделало ли это ее лучше?

Имидж Оксаны Федоровой многим ее подписчикам показался чересчур ненатуральным.

Некоторые сочли, что брюнетка, помимо увеличения губ, подкорректировала еще и форму носа.

Красавицу захотели увидеть в нежном и мягком образе. Ее «новое» лицо смотрится чужеродно, утверждают критики.

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