Развод отменяется? Брэд Питт и Анджелина Джоли встречаются втайне от детей

После недавнего интервью, в котором 53-летний Брэд Питт взял на себя вину за крах их брака с 41-летней Анджелиной Джоли, многие поклонники актеров поверили, что супруги все еще могут быть вместе. На днях близкий друг голливудской пары заявил, что в скором времени бракоразводный процесс может быть приостановлен.

В сентябре 2016 года новость о том, что Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом, прозвучала как гром среди ясного неба для большинства их поклонников.

Самая красивая пара Голливуда решила скрыть подробности болезненного и тяжелого бракоразводного процесса. Однако на днях инсайдер в откровенном интервью порталу Hollywood Life заявил, что Энджи и Брэд налаживают отношения и прекрасно общаются.

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«Брэд и Анджелина часто разговаривают после того, как она решила купить особняк рядом с его домом. Они созваниваются почти каждый день. Вначале говорили только о детях, но потом стали всплывать темы относительно их совместного будущего», —

заявил близкий друг супругов.

Пока, по данным журналистов, Питт и Джоли скрывают свое общение от детей, чтобы не травмировать их: «Не ясно, смогут ли они решить все свои проблемы. Но могу сказать, что Брэд и Энджи прикладывают все усилия для того, чтобы избежать развода.

В определенный момент они осознали, что их связывает слишком многое. Они ведь были вместе 12 лет».

Супруги, по словам источника, встречаются довольно часто, и Анджелина не смогла не заметить, что Брэд действительно прикладывает усилия, чтобы измениться, как и обещал в последнем своем интервью.



































Aizvērt Актриса, которая хочет изменить мир: Анджелина Джоли Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







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