Главная болельщица: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа

30-летняя Пелагея не пропускает почти ни одной игры, в которой участвует ее муж, 25-летний россиский хоккеист Иван Телегин. Вот и на днях певица отправилась вслед за супругом в Германию, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Судя по всему, присутствие любимой на соревнованиях помогает спортсмену настроиться на победную волну.

После рождения дочери Таисии Пелагея нечасто появляется на светских мероприятиях. Зато на хоккейных матчах с участием мужа Ивана Телегина она — частая гостья.

#пелагея #ивантелегин #СборнаяРоссии #краснаямашина A post shared by @pelageyakhanova001 on May 17, 2017 at 7:37pm PDT

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На днях 30-летняя артистка была замечена на фанатских трибунах в Кельне, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

Пелагея и другие избранницы спортсменов не скрывали своих эмоций и искренне радовались успехам любимых.

Фото: скриншот видео

Фото: Скриншот видео

Отметим, что Пелагею и раньше можно было увидеть на хоккейных матчах. Молодая мама не только болеет за супруга с трибун, но и время от времени подбадривает его, исполняя свои композиции перед соревнованиями.

A post shared by Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) on May 19, 2016 at 9:59am PDT

A post shared by Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) on May 1, 2016 at 8:38am PDT

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