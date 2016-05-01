Главная болельщица: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа

Пелагея
 

Пелагея. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

30-летняя Пелагея не пропускает почти ни одной игры, в которой участвует ее муж, 25-летний россиский хоккеист Иван Телегин. Вот и на днях певица отправилась вслед за супругом в Германию, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Судя по всему, присутствие любимой на соревнованиях помогает спортсмену настроиться на победную волну.

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После рождения дочери Таисии Пелагея нечасто появляется на светских мероприятиях. Зато на хоккейных матчах с участием мужа Ивана Телегина она — частая гостья.

#пелагея #ивантелегин #СборнаяРоссии #краснаямашина

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На днях 30-летняя артистка была замечена на фанатских трибунах в Кельне, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

Пелагея и другие избранницы спортсменов не скрывали своих эмоций и искренне радовались успехам любимых.

Фото: скриншот видео

Фото: Скриншот видео

Отметим, что Пелагею и раньше можно было увидеть на хоккейных матчах. Молодая мама не только болеет за супруга с трибун, но и время от времени подбадривает его, исполняя свои композиции перед соревнованиями.

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