Главная болельщица: Пелагея не сдерживает эмоций на матчах с участием мужа

30-летняя Пелагея не пропускает почти ни одной игры, в которой участвует ее муж, 25-летний россиский хоккеист Иван Телегин. Вот и на днях певица отправилась вслед за супругом в Германию, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Судя по всему, присутствие любимой на соревнованиях помогает спортсмену настроиться на победную волну.
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После рождения дочери Таисии Пелагея нечасто появляется на светских мероприятиях. Зато на хоккейных матчах с участием мужа Ивана Телегина она — частая гостья.
На днях 30-летняя артистка была замечена на фанатских трибунах в Кельне, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.
Пелагея и другие избранницы спортсменов не скрывали своих эмоций и искренне радовались успехам любимых.
Фото: скриншот видео
Фото: Скриншот видео
Отметим, что Пелагею и раньше можно было увидеть на хоккейных матчах. Молодая мама не только болеет за супруга с трибун, но и время от времени подбадривает его, исполняя свои композиции перед соревнованиями.
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