ФОТО: Исхудавший Брэд Питт носит «дедушкины» вещи

Внешний вид голливудского актера Брэда Питта волнует поклонниц вот уже несколько месяцев. Бракоразволный процесс серьезно повлиял на самочувствие 53-летнего секс-символа, который стал выглядеть уставшим и постаревшим. Кроме того, судя по всему, актер не придает значения своему гардеробу, и выглядит неопрятно в вещах, которые стали ему велики.

На днях папарацци подловили знаменитого актера на одной из улиц Нью-Йорка, когда Брэд направлялся на презентацию своего нового фильма «Машина войны». Всегда стильный и ухоженный Питт в этот раз выглядел странно. Мешковатый черный костюм не по размеру, нетипично широкие и длинные брюки не украсили одного из самых желанных мужчин на планете.

Фото: InSight media/Vida Press

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Фото: InSight media/Vida Press

Днем ранее Брэд был замечен в еще одном костюме oversize, который пользователям напомнил «дедушкин» стиль. Мятые брюки грязно-коричневого цвета, рубашка в клетку, большой пиджак и потертые ботинки создали небрежный вид.

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash

Напомним, Анджелина Джоли тоже недавно вышла в свет в странном облике, чем вызвала недоумение критиков и поклонников.

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