Суд обязал семью Фриске вернуть «Русфонду» 21 млн рублей

Жанна Фриске
 

Жанна Фриске. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Семья покойной российской певицы Жанны Фриске проиграла в деле с «Русфондом». Перовский суд Москвы удовлетворил гражданский иск благотворительной организации о взыскании с родственников Жанны Фриске 21,6 млн рублей (337 тысяч евро - Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил исковые требования «Русфонда» удовлетворить и взыскать деньги солидарно с родителей Жанны Фриске и ее сына, представителем которого является Дмитрий Шепелев», — огласил решение судья Сергей Савостьянов.

Напомним,

«Русфонд» добивается в суде возврата родственниками певицы непотраченных на ее лечение 21,6 млн рублей (337 тысяч евро - Прим. ред.) из денег, собранных телезрителями.

Реклама

Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет в своем доме в Подмосковье. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

Еще по этой теме
Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

Сестра Фриске опубликовала в Instagram страшное пророческое фото певицы

Сестра Фриске опубликовала в Instagram страшное пророческое фото певицы

Стало известно, куда пропали деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

Стало известно, куда пропали деньги, собранные на лечение Жанны Фриске


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jelgava, 164000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR

reklama.vesti.lv

Каннский фестиваль: сногсшибательные наряды звезд на открытии Wo&Men

Каннский фестиваль: сногсшибательные наряды звезд на открытии

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы Hi-Tech

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы

В Рижском ЗАГСе невесте испортили день свадьбы Новости

В Рижском ЗАГСе невесте испортили день свадьбы

Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке Wo&Men

Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии? Hi-Tech

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии?

Знаменитости

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA ADMINISTRATORU/-I
BIROJA ADMINISTRATORU/-I
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
CUSTOMER SERVICE MANAGER
CUSTOMER SERVICE MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 