Суд обязал семью Фриске вернуть «Русфонду» 21 млн рублей

Семья покойной российской певицы Жанны Фриске проиграла в деле с «Русфондом». Перовский суд Москвы удовлетворил гражданский иск благотворительной организации о взыскании с родственников Жанны Фриске 21,6 млн рублей (337 тысяч евро - Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил исковые требования «Русфонда» удовлетворить и взыскать деньги солидарно с родителей Жанны Фриске и ее сына, представителем которого является Дмитрий Шепелев», — огласил решение судья Сергей Савостьянов.

Напомним,

«Русфонд» добивается в суде возврата родственниками певицы непотраченных на ее лечение 21,6 млн рублей (337 тысяч евро - Прим. ред.) из денег, собранных телезрителями.

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Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет в своем доме в Подмосковье. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

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