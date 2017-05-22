Суд взыскал с Филиппа Киркорова пол миллиона за задолженность по кредиту

Хамовнический суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 499 тыс. рублей (7,8 тысяч евро - Прим. ред.) по иску банка «Церих» в лице Агентства по страхованию вкладов (ACB) за задолженность по кредиту, сообщает ТАСС.

«Исковые требования удовлетворить частично и взыскать с ответчика 499 тыс. рублей вместе с госпошлиной», — огласила решение судья.

По данным истца, певец в 2015 году взял в банке два кредита на общую сумму 22,8 млн рублей (357 тысяч евро - Прим. ред.) под 26% годовых и изначально вовремя погашал долг, но после отзыва лицензии у банка в 2016 году перестал платить взносы. После этого представители банка обратились в суд с иском.

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Согласно финансовому законодательству, в случае отзыва лицензии обязанности клиентов переходят под юрисдикцию управляющей организации, которую выбирают на конкурсной основе. В данном случае этой организацией является Агентство по страхованию вкладов.







































Aizvērt Филипп Киркоров выступил в Риге с новым шоу "Я" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Как сообщал ранее пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский, компания «Филипп Киркоров Продакшн» действительно брала кредит в вышеуказанном банке, однако на данный момент вся задолженность погашена.

«В прошлом году от банка «Церих» пришло письмо о том, что у кредитной организации отозвана лицензия и она прекращает свою деятельность. В письме содержалась информация, что все юридические вопросы будут переданы другому лицу. Собственно, мы ждали, пока это произойдет», — заявлял представитель певца.

«Естественно, так как платить было некому, мы не платили. В этом году Агентство по страхованию вкладов, которое, согласно закону, становится в таких случаях правопреемником, направило нам письмо. Как только это произошло, мы погасили всю задолженность», — отметил он.

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