ФОТО: Максим Галкин прогулялся с семьей по пляжу Юрмалы

Сейчас 68-летняя Алла Пугачева и ее 40-летний муж Максим Галкин вместе с трехлетними детьми Гарри и Лизой проводят время в солнечной Юрмале. Телеведущий активно делится фотографиями и видео с отдыха в своем Инстаграме. На днях юморист опубликовал совместный семейный кадр, который не оставил никого из его подписчиков равнодушным.
Недавно Максим Галкин буквально взорвал Инстаграм, опубликовав довольно смелое фото Аллы Пугачевой, загорающей в черном купальнике.
За считаные часы этот кадр собрал десятки тысяч «лайков» и сотни восторженных комментариев интернет-пользователей. Позднее юморист решил показать общее семейное фото, которое также произвело на его фолловеров неизгладимое впечатление.
«Ох, как же Алла Борисовна шикарно выглядит! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», «Макс, это самое теплое и семейное фото, которое я у вас видела!», «Видно, что и дети, и родители крайне счастливы вместе, а это главное!», «Какие же все-таки у вас чудесные малыши, просто загляденье!», «Алла так постройнела, прям молодеет день ото дня», — написали восхищенные интернет-пользователи. По мнению большинства фолловеров, Примадонна выглядит не старше своего мужа.