Сергей Лазарев впервые рассказал о недавней семейной трагедии

Российский певец Сергей Лазарев стал гостем передачи «Однажды». В выпуске, вышедшем в эфир 17 июня, певец поделился со зрителями канала НТВ тайной, которую хранил на протяжении последних нескольких месяцев. Также артист рассказал о том, как ему живется в статусе отца-одиночки.

В новом выпуске шоу «Однажды» Сергей Лазарев впервые заговорил о страшной трагедии, недавно случившейся в его семье. Исполнитель признался, что два месяца назад потерял отца.

«Папа ушел из жизни на следующий день после брата. Только два года спустя», — рассказал артист.

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Теперь певец остался единственным кормильцем в семье. На нем лежит ответственность не только за сына, но и за маму, сестру, племянницу.

О маленьком Никите Сергей говорит с особым трепетом: «Я не понимаю, как жил без него раньше. С первых дней жизни я его оберегаю и именно поэтому никому про него не хотел говорить.

Счастье любит тишину, я счастлив и не хочу, чтобы кто-то в это вникал, чтобы кто-то этому мешал. Не хочу, чтоб моего ребенка касался хоть какой-то негатив. Я за него удавлю».

Напомним, что о сыне Лазарева общественность узнала лишь в этом году. Первые же 3 года жизни мальчика о нем даже не догадывались журналисты и поклонники.

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