Леди Гага, Михайлов, Басков и все-все-все: Роскошная свадьба детей российских олигархов

Отпрыски крупных российских бизнесменов отгуляли роскошную свадьбу в американском Лос-Анджелесе. На мероприятии гостей развлекали отечественные и зарубежные артисты. «Комсомольская правда» назвает беспрецедентными траты на женитьбу.
- Нюша рассказала о предстоящей свадьбе 30 июня 2017 г.
- Наталья Тумшевиц встретила своего единственного и планирует свадьбу мечты 26 мая 2017 г.
- Стало известно, когда состоится свадьба Никиты Преснякова 25 апреля 2017 г.
- Одна из самых красивых пар латвийского шоу-бизнеса планирует свадьбу мечты 21 марта 2017 г.
Свадьба состоялась в минувшие выходные в зале Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, где ежегодно проходит церемония вручения премии «Оскар».
Роль тамады на этом празднике исполняли Ксения Собчак и Андрей Малахов, а для гостей пели Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.
Знаменитости как могли скрывали свое участие в мероприятии, однако Ксения Собчак не выдержала и опубликовала в своем Instagram небольшой ролик с подписью: «Не каждый день объявляю Леди Гагу!».
Позднее российская телеведущая удалила свой пост.
Известно, что только на цветы было потрачено около полумиллиона долларов, а выступления артистов обошлись еще в два миллиона долларов. Также в круглую сумму встала аренда помещения, угощение и расселение гостей, платье невесты и другое.
Как сообщалось ранее, видеоприглашения для гостей на вечеринку доставляли гостям в черных кейсах и с бутафорской статуэткой «Оскар».
Судя по всему,
этот банкет проходил за счет отцов молодоженов: невеста Лолита приходится дочерью крупному бизнесмену Эльдару Османову, а жених Гаспар — сын Альберта Авдоляна.
Издание отмечает, что Эльдар Османов - совладелец ГК «Межрегионсоюзэнерго», а Альберт Авдолян входит в список богатейших бизнесменов в России с капиталом в 800 млн долларов.
Еще по этой теме