Леди Гага, Михайлов, Басков и все-все-все: Роскошная свадьба детей российских олигархов

Отпрыски крупных российских бизнесменов отгуляли роскошную свадьбу в американском Лос-Анджелесе. На мероприятии гостей развлекали отечественные и зарубежные артисты. «Комсомольская правда» назвает беспрецедентными траты на женитьбу.

Свадьба состоялась в минувшие выходные в зале Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, где ежегодно проходит церемония вручения премии «Оскар».

Роль тамады на этом празднике исполняли Ксения Собчак и Андрей Малахов, а для гостей пели Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

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Congrats @gaspar_088!!! #ladygaga A post shared by Vita Mia Events (@vitamiaevents) on Jul 2, 2017 at 1:41am PDT

A post shared by Vita Mia Events (@vitamiaevents) on Jul 2, 2017 at 1:29am PDT

Знаменитости как могли скрывали свое участие в мероприятии, однако Ксения Собчак не выдержала и опубликовала в своем Instagram небольшой ролик с подписью: «Не каждый день объявляю Леди Гагу!».

Позднее российская телеведущая удалила свой пост.

Todays wedding! A post shared by Vita Mia Events (@vitamiaevents) on Jul 2, 2017 at 1:40am PDT

A post shared by Vita Mia Events (@vitamiaevents) on Jul 2, 2017 at 1:30am PDT

Известно, что только на цветы было потрачено около полумиллиона долларов, а выступления артистов обошлись еще в два миллиона долларов. Также в круглую сумму встала аренда помещения, угощение и расселение гостей, платье невесты и другое.

Congrats to the beautiful couple!!! @reina_dolores @gaspar_088 #jasonderulo #ladygaga #dolbytheatre ❤️ A post shared by Vita Mia Events (@vitamiaevents) on Jul 2, 2017 at 2:01pm PDT

Как сообщалось ранее, видеоприглашения для гостей на вечеринку доставляли гостям в черных кейсах и с бутафорской статуэткой «Оскар».

Судя по всему,

этот банкет проходил за счет отцов молодоженов: невеста Лолита приходится дочерью крупному бизнесмену Эльдару Османову, а жених Гаспар — сын Альберта Авдоляна.

Издание отмечает, что Эльдар Османов - совладелец ГК «Межрегионсоюзэнерго», а Альберт Авдолян входит в список богатейших бизнесменов в России с капиталом в 800 млн долларов.

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