Леди Гага, Михайлов, Басков и все-все-все: Роскошная свадьба детей российских олигархов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/ScanPix

Отпрыски крупных российских бизнесменов отгуляли роскошную свадьбу в американском Лос-Анджелесе. На мероприятии гостей развлекали отечественные и зарубежные артисты. «Комсомольская правда» назвает беспрецедентными траты на женитьбу.

Еще по этой теме

Свадьба состоялась в минувшие выходные в зале Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, где ежегодно проходит церемония вручения премии «Оскар».

Роль тамады на этом празднике исполняли Ксения Собчак и Андрей Малахов, а для гостей пели Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

Реклама

Congrats @gaspar_088!!! #ladygaga

A post shared by Vita Mia Events (@vitamiaevents) on

Знаменитости как могли скрывали свое участие в мероприятии, однако Ксения Собчак не выдержала и опубликовала в своем Instagram небольшой ролик с подписью: «Не каждый день объявляю Леди Гагу!».

Позднее российская телеведущая удалила свой пост.

Todays wedding!

A post shared by Vita Mia Events (@vitamiaevents) on

Известно, что только на цветы было потрачено около полумиллиона долларов, а выступления артистов обошлись еще в два миллиона долларов. Также в круглую сумму встала аренда помещения, угощение и расселение гостей, платье невесты и другое.

Congrats to the beautiful couple!!! @reina_dolores @gaspar_088 #jasonderulo #ladygaga #dolbytheatre ❤️

A post shared by Vita Mia Events (@vitamiaevents) on

Как сообщалось ранее, видеоприглашения для гостей на вечеринку доставляли гостям в черных кейсах и с бутафорской статуэткой «Оскар».

Судя по всему,

этот банкет проходил за счет отцов молодоженов: невеста Лолита приходится дочерью крупному бизнесмену Эльдару Османову, а жених Гаспар — сын Альберта Авдоляна.

Издание отмечает, что Эльдар Османов - совладелец ГК «Межрегионсоюзэнерго», а Альберт Авдолян входит в список богатейших бизнесменов в России с капиталом в 800 млн долларов.

Еще по этой теме
Звездные гости и платье за 15 миллионов: семья российского миллиардера закатила свадьбу

Звездные гости и платье за 15 миллионов: семья российского миллиардера закатила свадьбу

Неожиданные подробности свадьбы Меладзе

Неожиданные подробности свадьбы Меладзе

Леонид Закошанский показал фото со своей свадьбы

Леонид Закошанский показал фото со своей свадьбы


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR

reklama.vesti.lv

Медики открыли особую ценность обычной малины Wo&Men

Медики открыли особую ценность обычной малины

Пропавший в Лиепае мальчик до сих пор не найден Новости

Пропавший в Лиепае мальчик до сих пор не найден

Кейт неожиданно разоткровенничалась о королеве Елизавете Wo&Men

Кейт неожиданно разоткровенничалась о королеве Елизавете

Витебск, Батька и Шагал: что у соседей хорошо и кому там плохо? Новости

Витебск, Батька и Шагал: что у соседей хорошо и кому там плохо?

Девушка из нашего двора: летний образ «Блондинки в законе» Wo&Men

Девушка из нашего двора: летний образ «Блондинки в законе»

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 