В Юрмале выступит певица Тина Кароль

 

Фото: пресс-фото

10 июля на сцене концертного зала Дзинтари выступит украинская певица Тина Кароль. Она представит поклонникам большую сольную программу «Все хиты».

Тина Кароль получила широкую известность в 2005 году после триумфа на фестивале «Новая волна», где она исполнила песню Брендона Стоуна, заняла второе место и получила специальный приз «Алла». Осенью того же года певица посетила Ирак и Косово с миротворческой миссией.

В январе 2009 года ей присвоили звание заслуженной артистки Украины.

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Неоднократно признавалась различными изданиями лучшей и самой красивой певицей страны. В своих интервью Тина Кароль любит повторять, что музыка призвана лечить души людей, образовывать, облагораживать и давать надежду на будущее.

Её роман со сценой длится уже более десяти лет. Песни «Сдаться ты всегда успеешь», «Помню», «Я всё ещё люблю» и многие другие стали саунд-треками к судьбам миллионов людей.

Её творчество наполнено всей палитрой чувств: от грусти до радости, от лирики к драйву. Лейтмотивом юрмальской программы станут самые яркие сольные номера, состоящие из любимых хитов, а так же премьер новых композиций.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

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