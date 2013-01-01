«Тебя кормили 13 лет! Убирайся в свою Сирию»: появилась запись ссоры Авраама Руссо с женой

В начале октября 48-летний Авраам Руссо публично объявил, что решил расстаться с женой Морелой после 12 лет брака. Оказалось, что в последнее время певец и экс-модель часто ссорились, и на днях на одном из российских порталов была выложена аудиозапись телефонной беседы супругов, которая многое проясняет в их отношениях.

Почти два месяца назад стало известно, что певец Авраам Руссо и его супруга Морела разводятся. Причина такого решения пары до сих пор остается загадкой для женщины.

Она узнала о том, что муж ее бросил, из ток-шоу «Прямой эфир» —

именно в откровенной беседе с ведущим проекта Андреем Малаховым Авраам и объявил о своем намерении расторгнуть брак.

После той программы у супругов, которые когда-то были безумно влюблены друг в друга, не получается нормально общаться.

Все телефонные переговоры сопровождаются взаимными оскорблениями и угрозами. Одна из записей оказалась в распоряжении портала Dni.ru.

«Тебя кормили 13 лет! Ты никто без своих именитых продюсеров. Убирайся в свой Алеппо (родной город Авраама в Сирии, — прим. ред.)! Хватит издеваться надо мной!» —

кричала на мужа Морела.

Напомним, у супругов есть совместно нажитое имущество — особняк в США за 300 миллионов рублей — и им предстоят судебные тяжбы.

По словам Руссо в интервью Малахову, жена хочет оставить дом себе.



