СМИ: Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

82-летний Армен Джигарханян вновь попал в больницу. У артиста отказали ноги из-за обострения сахарного диабета. Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь театра под руководством Армена Борисовича.

Армен Борисович Джигарханян неожиданно опять оказался в одной из московских клиник — его госпитализировали вечером в среду, 22 ноября.

Врачи предполагают, что дело в обострении сахарного диабета, от которого давно страдает артист. На фоне этого у Армена Борисовича отказали ноги.

«Да, это правда, он в тяжелом состоянии. В больницу Армена отвез режиссер Юрий Клепиков. Медики опасаются делать какие-то прогнозы», —

рассказала пресс-секретарь театра Джигарханяна Наталья Корнеева в интервью порталу dni.ru.

На здоровье артиста, очевидно, сказался стресс последних недель и нарушение многолетнего режима.

Армен Борисович очень переживал, что из-за разрыва с молодой женой стал героем скандальных публикаций.

Напомним,

супруга Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская на днях заявила, что готова ухаживать за возлюбленным, если он все-таки пойдет ей навстречу и согласится хотя бы увидеться.





