ФОТО: Располневшая Кристина Агилера по объемам уверенно догоняет певицу Адель

На днях в Сети появились свежие непостановочные кадры 36-летней Кристины Агилеры. Поклонники с трудом узнали на них поп-диву, ведь за последние несколько месяцев она стала крупнее чуть ли не в два раза.

10 декабря Кристина Агилера попала в объективы папарацци во время семейного шоппинга в Лос-Анджелесе. Для похода по магазинам певица выбрала свитер с леопардовым принтом, черные легинсы и дутый бомбер болотного цвета.

Наряд невыгодным образом подчеркнул то, как сильно звезда раздобрела за последнее время.

Бедра Агилеры стали гораздо шире, а на животе появились валики — их не смог скрыть даже объемный джемпер.

FOTO: Splash/Vida Press

Узнать Кристину на новых снимках с трудом удалось даже самым преданным фанатам. На кадрах поп-дива скорее напоминала свою коллегу по шоу-бизнесу — певицу Адель, которая даже после сильного похудения осталась довольно крупной.

FOTO: Splash/Vida Press

FOTO: AKM Images/GSI Media/Vida Press

В прошлом году Агилера взяла себя в руки как раз перед Рождеством и заметно похудела, но в этот раз она, по всей видимости, забыла о предпраздничной диете. А что вы думаете о новообретенных формах звезды?



