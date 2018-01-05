Берет пример с Примадонны? Теперь и Галкин одевается как подросток

На днях 68-летняя Алла Пугачева и 41-летний Максим Галкин вместе с детьми побывали на ледовом шоу «Руслан и Людмила». Для выхода в свет звездная пара выбрала модные наряды в молодежном стиле, которые, по мнению многих поклонников, были им совсем не по возрасту.

5 января Алла Пугачева и Максим Галкин привели своих 4-летних двойняшек Лизу и Гарри на мюзикл на льду «Руслан и Людмила», главную роль в котором сыграла Татьяна Навка.

Знаменитая фигуристка и поделилась снимками, сделанными за кулисами, со своими подписчиками.

Вечерним нарядам Примадонна и ее супруг в этот день предпочли комфортную и стильную одежду.

Алла надела модный клетчатый бомбер с цветочной аппликацией и узкие черные брюки, а Максим — серую толстовку, темные джинсы и кроссовки.

Поклонники, привыкшие видеть юмориста в безупречных классических костюмах, сочли, что Галкин взял пример с Пугачевой и поэтому начал носить вещи в молодежном стиле.

По мнению некоторых пользователей Сети, артист стал напоминать подростка.





