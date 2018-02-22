«Кандидат в матери или нет?»: Поклонники заподозрили Собчак во второй беременности

В минувшие выходные стало известно о том, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины родилась дочь. Пользователи Сети предполагают, что в скором времени поздравления с прибавлением в семействе будет принимать не только 78-летний актер, но и его сын Максим. У поклонников Ксении Собчак есть предположение, что знаменитая супруга Виторгана-младшего беременна.

4 марта без лишнего пафоса и толпы репортеров свой день рождения отметил Михаил Горбачев. Среди тех, кто пришел поздравить первого президента СССР с 87-летием, была и Ксения Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 4, 2018 в 11:10 PST

Именно на том торжестве, вернее — после него, на 36-летнюю звезду и было совершенно нападение, о котором мы уже рассказывали. Но сейчас хотим обратить ваше внимание на другое.

На нескольких фотографиях, опубликованных гостями вечера, Ксения выглядит… беременной.

Особенно это заметно на снимках из микроблога главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Белое шелковое платье Celine явно акцентирует внимание на округлившемся животе Ксении.

И дело тут вовсе не в сборке на талии!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 26, 2018 в 3:36 PST

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 1, 2018 в 11:57 PST

Если подозрения поклонников верны, то в скором времени Собчак станет мамой во второй раз.

«Кандидат в матери или нет?», - гадают на просторах Интернета.

Впрочем,

многие склоняются к тому, что Ксения, ушедшая с головой в предвыборную кампанию, не успевает регулярно посещать спортзал и правильно питаться.

«Потому и поправилась», — делают выводы интернет-пользователи.