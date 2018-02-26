Редкий кадр: в Сеть попало фото Меладзе и Джанабаевой с 14-летним сыном

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева ранее предпочитали прятать свою личную жизнь от любопытных глаз. Но все же со временем они вышли из тени и теперь иногда радуют поклонников откровениями и личными фото.

Напомним, что недавно Альбина Джанабаева впервые открыто заговорила о своем счастье, а незадолгл до этого даже заинтриговала поклонников фотографией с 14-летним сыном Костей, правда, мальчик на снимке стоит спиной к камере.

Теперь же в Сеть попал кадр, где четко видно лицо повзрослевшего наследника пары.

26 февраля старшему сыну Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе исполнилось 14 лет.

Праздник для Кости родители устроили в интерактивном музее-театре, после чего на странице заведения в Instagram появился снимок Альбины и Валерия с сыном, сделанный профессиональным фотографом.

Это первое совместное фото супругов со старшим сыном, которое увидела публика.

Отметим, что лишь один раз пара показывала своего сына Костю в фотосессии. Известно, что сейчас он сам избегает публичности. Но поклонники Меладзе и Джанабаевой в восторге от парня и не могут определиться, на кого он больше похож. А что вы думаете по этому поводу?

Напомним, что Константин Меладзе-младший родился в 2004 году, когда Валерий еще состоял в первом браке с Ириной Меладзе. Артист семь лет скрывал от жены роман с Джанабаевой. 2 июля 2014 у пары родился второй общий сын - Лука. Дети Меладзе от первого брака с детьми от Джанабаевой не общаются.