«В аптеку сходить некому»: Эдита Пьеха рассказала о взаимоотношениях с родными

Как известно, на днях 80-летняя Эдита Пьеха была госпитализирована из-за обострения бронхита. В Сети появились сплетни о том, что близкие люди не поддерживают певицу в этот тяжелый для нее период из-за конфликта. Знаменитая артистка решила расставить все точки над i.

В начале апреля Эдита Пьеха попала в больницу из-за бронхита. Звезде эстрады даже пришлось отменить концерты, из-за чего фанаты не на шутку начали волноваться за своего кумира. Российские СМИ тут же поспешили узнать у Эдиты Станиславовны, как она себя чувствует.

Договариваясь о личном интервью с одним из журналистов, Пьеха пожаловалась, что ей никак не становится лучше, а заодно попросила купить ей лекарства, ведь «в аптеку сходить некому».

Поклонники были возмущены тем, что родственники не помогают легендарной певице, пока она болеет. Некоторые пользователи Сети посчитали, что артистка поссорилась с родными.

Знаменитость решила прокомментировать домыслы фанатов. «Ох... Призываю не верить этому», — заявила Пьеха изданию «Комсомольская правда».

Эдита Станиславовна добавила, что

корреспондент сам поинтересовался, всего ли ей хватает, поэтому она попросила его купить таблетки и отдала потом ему за них деньги.

Артистка отметила, что в тот день у ее родных было слишком много дел, но она не видит в этом ничего страшного.