Звезда сериалов Сергей Фролов объявил голодовку, разбираясь с долгами

43-летний Сергей Фролов может остаться без жилья, так как его покойная мать при жизни взяла кредит под залог квартиры, а выплатить не смогла. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, актер даже устроил акцию протеста.

Российский актер Сергей Фролов продолжает воевать с кредитной организацией за свое имущество. Квартира, в которой звезда сериала «Папины дочки» сейчас живет с семьей, досталась ему после смерти матери пять лет назад.

Однако позже выяснилось, что жилье находится в залоге и выставлено на торги. В итоге его за копейки приобрела некая предпринимательница, которая в любой момент может выселить актера. Мать Сергея — Галина Мироновна — при жизни взяла в кредит у микрофинансовой организации.

Фролов уверен, что она стала жертвой мошенников. Чтобы обратить на себя внимание, артист даже попытался объявить голодовку

, о чем сообщил Андрею Малахову в передаче «Прямой эфир».

«С 20 марта мы объявили голодовку, пытались достучаться до правоохранительных органов, до прокуратуры. На 11-й день нас вызвали, нам пришлось прекратить голодовку», — рассказал актер.

Сергей уверен, что его мать обманули черные риэлторы.

Он не понимает, на что Галина Мироновна брала такие большие деньги: суммы было две, сначала 600 тысяч, а потом 1,2 миллиона. Когда мать Сергея Фролова скончалась, в ее квартире нашли психотропные препараты, которые она принимала.

Актер считает, что Галину специально кормили таблетками, чтобы выманить у нее дорогую жилплощадь.

Однако по словам Татьяны Пановой, которая была соседкой матери актера, Фролов сам виноват в случившемся. За Галиной Мироновной ухаживали другие люди, потому что дети не приезжали и не заботились о ней. Сергей Фролов оправдывает себя тем, что у него с матерью были непростые отношения, поэтому он подолгу ее не навещал.

В ходе передачи выяснилось, что Панова, нелестно отзывающаяся об актере, является доверенным лицом собственницы, выкупившей квартиру.

Пока неизвестно, случайность ли это или же мошенническая схема по обману пожилых людей.

Зал разделился на два лагеря. Одни зрители осудили Сергея Фролова за холодность к старенькой матери и решили, что он сам виноват в сложившейся ситуации. Другие сделали вывод, что актер стал жертвой аферистов и нуждается в помощи.





