Юрий Стоянов рассказал, как Илья Олейников мучился перед смертью

Знаменитый российский артист Юрий Стоянов стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». В рамках откровенной беседы с Борисом Корчевниковым он рассказал о том, как пережил смерть своего друга и напарника по культовой программе «Городок» Ильи Олейникова.

Оказалось, что актеры родились в один день - 10 июля - с разницей в 10 лет. По словам Стоянова, Олейников многому научил его в жизни и даже прикрывал перед подругами, скрывая его измены.

«Он говорил: «Если ты кого–то разлюбил, это не значит, что я не должен с ней здороваться». Счастливым меня сделали мой партнер, который научил меня верить в себя, он научил меня зарабатывать деньги и считать себя профессионалом, способным обеспечить семью», -

признался Стоянов.

По его словам актера, он узнал о смертельной болезни напарника прямо во время работы.

«У нас была сценка, где он играл любовника, а я - убегаю. И он очень громко должен был мне из шкафа крикнуть.

Я ему говорю: «Ну, ты можешь крикнуть?!» А он не смог... Потом у него голос стал постепенно тухнуть, и когда сделали томографию, стало понятно, что опухоль пережимает нерв со связками», -

сказал он.

По словам актера, Олейникова лечили неоперабельными методами, и тот «принял это страшно».

«Его лечили химиотерапией и лучевой терапией. После них у него начинались приступы икоты. Я попросил играть его икающим, а он ответил: «Юра, это же ужасно». У него кружилась голова, его тошнило, но он не сорвал ни одного съемочного дня», -

добавил Стоянов.

По его словам, на момент ухода его друга из жизни сам он был на гастролях. Страшную новость ему сообщил сын Олейника - Денис Клявер.

«Он лег в больницу, врачи начали лечить ему воспаление легких. Сказали: «Мы подбираем антибиотики, за два дня ничего не случится». Я улетел, и тогда сказал: «Лети». В 6 утра получил телеграмму от Дениса: «Папа умер«», - сказал актер.