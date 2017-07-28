Как это мило! Усыновившую восьмерых ежат кошку сняли на видео

Милейший ролик демонстрирует, как животное взяло на себя обязанности кормилицы.

В зоопарке Владивостока в России кошка усыновила восьмерых маленьких ежей, потерявших маму, передает The Daily Mail. Издание обнародовало видео, на котором запечатлено, как кошка кормит свое новоиспеченное «потомство». Сообщается, что

показанную в ролике кошку зовут Мурзя. Маленькие ежики восприняли ее как свою маму, и, по-видимому, она этому не противится.

Издание также отмечает, что до этого момента еще слепые ежата отказывались от кормления из бутылки и начали голодать.

Видео:

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