Гуляющую задним ходом панду в Берлинском зоопарке хотят излечить сексом

У панды Мэн-Мэн, которая живет в Берлинском зоопарке, появилась неожиданная привычка: она гуляет по вольеру задом. В администрации считают это проявлением подросткового протеста и надеются «вылечить» ее сексом - к ближайшей течке она как раз достигнет возраста, когда ее можно будет представить самцу.

Площадку для двух панд - трехлетней Мэн-Мэн и семилетнего самца Цзяо Цина - открыли летом во время визита в Германию председателя Китая Си Цзиньпина. Берлинский зоопарк он посетил вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мэн-Мэн исполнилось четыре года, и с ней стало происходить нечто странное. Как сообщает Reuters, привычка прогуливаться по вольеру задом сделала ее чрезвычайно популярной у посетителей.

Директор зоопарка Андреас Кнейрейм в интервью Berliner Zeitung объясняет происходящее ее возрастом: «Мэн-Мэн подросток. Задний ход - это ее протест против вещей, которые ей не нравятся, например еды или служащих».

В неволе панд содержат по отдельности, создавая пары лишь на время брачного периода. У панд он начинается с февраля по май. Руководитель зоопарка говорит, что к весне Мэн-Мэн достигнет половой зрелости «и сможет сосредоточиться на соблазнении партнера». Ну или хотя бы привлечь его внимание необычной походкой.