Август заканчивается настоящим русским роком на аэродроме "Спилве"

Группа "СерГа" была создана Сергеем Галаниным в 1994 году, а официальная дата ее основания - 1 июня - приурочена к Международному дню защиты ребенка. Девиз группы - "музыка для людей с ушами", которая четко указывает на простоту рок-музыки и чувство юмора членов группы. Группа выпустила 13 студийных альбомов, из которых последний - "Приметы" - вышел в 2017 году.

Группа "Леприконсы" была основана в 1996 году Ильей Митько и Владимиром Федоруком в Минске. Музыкально, группа очень универсальна и исполняет композиции как в в стиле поп и рок, так и фанк, диско, шансон и даже и даже фолк. Самым популярным из них, несомненно, является "Хали-гали, паратурпер". Каждое выступление группы "Леприконсы" - это всегда незабываемое шоу, виртуозная инструментальная игра и сверкающий юмор Ильи Митько, что гарантирует действительно отличную атмосферу!

Любимая в Латвии певица, актриса и композитор Ирина Богушевская родилась в Москве, выросла в Багдаде и училась в Будапеште. Она сама является автором музыки и слов всех ее песен. Первый сольный альбом с мотивами джаза и кабаре был выпущен в 1998 году, и СМИ его сразу назвали "прорывом года". С тех пор в любом своем проекте певица идёт поверх форматов, исповедуя уникальный собственный стиль, стержнем которого является авторская поэзия. Критики называют его то "театральный джаз", то "модерн-шансон", то "девушка с голосом эльфа", а то и вовсе "Вертинский в юбке".

Прежде чем перейти к солокарьере, популярность Вадим Самойлов завоевал в группе "Агата Кристи", которую он сам и его коллеги основали. Вадим был вокалистом группы, гитаристом, автором песен и продюсером до конца существования группы в 2009 году.

На протяжении своего существования творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки, однако из всех заметно преобладает пост-панк. Визитной карточкой группы является некая мистичность, обречённость, депрессивная атмосфера, экспрессивная манера исполнения и пропитанные "магией" тексты песен.

На счету у "Агата Кристи" 11 превосходных студийных альбомов, они могут гордиться тремя наградами "Овация", одним "Золотым граммофоном", World Music Award и даже Grand Prix на фестивале новых европейских групп Open du Rock, который проходил в Бургундии (Франция).

Лидер группы "Чиж и К" Чиж или Сергей Чиграков родился в Дзержинске. С 14 лет он вместе со своим старшим братом играет в местных ансамблях, иногда подменяя кого-нибудь из музыкантов. В 1993 году Чиж получает предложение от Игоря Березовца и Андрея Бурлаки на запись собственной пластинки. Летом 1994-го наконец "Чиж и К" записывают свой первый альбом "Перекресток", благодаря которому группа получает широкую известность, их песни постоянно звучат на всех радиостанциях бывшего СССР.

Предполагается, что на аэродроме "Спилве" (улица Даугавгривас 140) каждая из групп и соло артистов выступят с около часовой программой, которая включит в себя самые популярные хиты этих исполнителей.

Общая продолжительность мероприятия составит семь часов.

Для удобства посетителей будут доступны два типа билетов - VIP-места за столиками и в фан-зоне.