В Латвии выросли расходы на строительство

В том числе зарплата рабочих повысилась на 8,9%, цены стройматериалов - на 3,6%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 3,1%.

По сравнению с июлем 2018 года в августе строительные расходы снизились на 0,2%.

Зарплата рабочих повысилась на 0,1%, цены стройматериалов снизились на 0,6%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов выросли на 0,3%.