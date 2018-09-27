В Латвии выросли расходы на строительство
27 сентября 2018, 13:29
Расходы на строительство в Латвии в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года выросли в среднем на 4,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В том числе зарплата рабочих повысилась на 8,9%, цены стройматериалов - на 3,6%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 3,1%.
По сравнению с июлем 2018 года в августе строительные расходы снизились на 0,2%.
Зарплата рабочих повысилась на 0,1%, цены стройматериалов снизились на 0,6%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов выросли на 0,3%.
Наибольшее влияние на средний уровень расходов на строительство в августе оказало понижение цен на дорожностроительные материалы (асфальтобетон и доломитовый щебень).