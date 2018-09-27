Пт, 28.09.2018
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В Латвии выросли расходы на строительство

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Celtnieki

ФОТО: Inga Kundziņa / LETA

Расходы на строительство в Латвии в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года выросли в среднем на 4,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе зарплата рабочих повысилась на 8,9%, цены стройматериалов - на 3,6%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов - на 3,1%.

По сравнению с июлем 2018 года в августе строительные расходы снизились на 0,2%.

Зарплата рабочих повысилась на 0,1%, цены стройматериалов снизились на 0,6%, расходы на эксплуатацию и содержание машин и механизмов выросли на 0,3%.

Наибольшее влияние на средний уровень расходов на строительство в августе оказало понижение цен на дорожностроительные материалы (асфальтобетон и доломитовый щебень).

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