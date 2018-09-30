Предприятия общественного транспорта получат 6 млн евро для компенсации потерь

Министерство сообщения решило выделить для компенсации потерь предприятиям, обеспечивающим услуги общественного транспорта, шесть миллионов евро. Это предусматривает поданный Кабинету министров проект о выделении финансирования из программы "Средства на непредвиденные расходы", сообщает агентство ЛЕТА.
Из этих шести миллионов 626 679 евро планируется выделить Рижской думе в качестве компенсации расходов в 2017 году. В свою очередь 102 773 евро будет направлено городам республиканского значения и 5 270 548 евро - компаниям, оказывающим услуги региональных пассажироперевозок на автобусах и поездах, чтобы компенсировать расходы на перевозку пассажиров на региональных и маршрутах городского значения в 2018 году.
Всего в рамках госзаказов услуги общественного транспорта предоставляют 26 перевозчиков, с которыми заключены 60 договоров о пассажироперевозках на автобусах, и два перевозчика, которые используют для этого поезда.
Правительство уже 11 сентября этого года решило переделить для компенсации потерь предприятиям, оказывающим услуги общественного транспорта, 2,75 млн евро.
Министерство сообщения отмечает, что передел финансирования не изменит общую ситуацию с нехваткой финансирования в сфере общественного транспорта и, чтобы обеспечить непрерывность обеспечения услуг в соответствии с требованием заказчика и спросом жителей, в 2018 году необходимо дополнительное финансирование в размере 9 239 924 евро.