Предприятия общественного транспорта получат 6 млн евро для компенсации потерь

Из этих шести миллионов 626 679 евро планируется выделить Рижской думе в качестве компенсации расходов в 2017 году. В свою очередь 102 773 евро будет направлено городам республиканского значения и 5 270 548 евро - компаниям, оказывающим услуги региональных пассажироперевозок на автобусах и поездах, чтобы компенсировать расходы на перевозку пассажиров на региональных и маршрутах городского значения в 2018 году.

Всего в рамках госзаказов услуги общественного транспорта предоставляют 26 перевозчиков, с которыми заключены 60 договоров о пассажироперевозках на автобусах, и два перевозчика, которые используют для этого поезда.

Правительство уже 11 сентября этого года решило переделить для компенсации потерь предприятиям, оказывающим услуги общественного транспорта, 2,75 млн евро.