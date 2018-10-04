Дело ABLV Bank: проверка переросла в уголовный процесс

Госполиция минувшим летом начала уголовный процесс о возможной легализации преступно нажитых средств в теперь уже ликвидируемом "ABLV Bank".
В феврале Госполиция сообщила о начале ведомственной проверки в связи с упомянутыми в заявлении американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") возможными схемамих отмывания денег в "ABLV Bank".
Теперь стало известно, что эта проверка переросла в уголовный процесс.
Сегодня представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству ЛETA, что 3 июля 1-й отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями начал уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств в крупном размере в "ABLV Bank".
Статус подозреваемого или лица, в отношении которого начат уголовный процесс, по этому делу пока ни к кому не применен.
Как сообщалось, проблемы "ABLV Bank" начались после заявления "FinCEN" о якобы действующих в банке схемах отмывания денег. 26 февраля банк принял решение о самоликвидации, которое 12 июня утвердила Комиссия рынка финансов и капитала.