Дело ABLV Bank: проверка переросла в уголовный процесс

В феврале Госполиция сообщила о начале ведомственной проверки в связи с упомянутыми в заявлении американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") возможными схемамих отмывания денег в "ABLV Bank".

Теперь стало известно, что эта проверка переросла в уголовный процесс.

Сегодня представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила агентству ЛETA, что 3 июля 1-й отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями начал уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств в крупном размере в "ABLV Bank".

Статус подозреваемого или лица, в отношении которого начат уголовный процесс, по этому делу пока ни к кому не применен.