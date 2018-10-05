"RB Rail": сказанное Рубесой о проблемах с реализацией "Rail Baltica" - правда

Высказывания бывшего руководителя совместного предприятия стран Балтии "RB Rail" о проблемах с реализацией проекта "Rail Baltica" обоснованы, заявил в интервью агентству ЛЕТА новый и.о. председателя правления "RB Rail" Игнас Дягутис.
Рубеса, уходя с должности, указала на ряд проблем, одна из которых связана с планом финансирования проекта.
По словам Дягутиса, риски, отмеченные Рубесой, имеют место, но идет работа над тем, чтобы уменьшить их и "все скоординировать между Еврокомиссией, тремя странами-участницами и совместным предприятием". Например, совет предприятия должен был согласовать его бюджет до 27 сентября, но этого до сих пор не сделано.
Дягутис сказал, что финансирование можно разделить на две части - финансирование предприятия "RB Rail" и финансирование проекта "Rail Baltica". После 2017 года должна была быть утверждена новая модель долгосрочного финансирования, но соглашение не достигнуто. У каждой из стран взгляды на работу совместного предприятия отличаются.
Финансирование совместного предприятия имеет решающее значение для общего финансирования проекта, пояснил Дягутис. Он добавил, что переговоры "RB Rail" по проекту ведутся непрерывно - каждый месяц, а Еврокомиссия выделяет средства по частям, следя за реализацией проекта.