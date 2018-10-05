"RB Rail": сказанное Рубесой о проблемах с реализацией "Rail Baltica" - правда

Рубеса, уходя с должности, указала на ряд проблем, одна из которых связана с планом финансирования проекта.

По словам Дягутиса, риски, отмеченные Рубесой, имеют место, но идет работа над тем, чтобы уменьшить их и "все скоординировать между Еврокомиссией, тремя странами-участницами и совместным предприятием". Например, совет предприятия должен был согласовать его бюджет до 27 сентября, но этого до сих пор не сделано.

Дягутис сказал, что финансирование можно разделить на две части - финансирование предприятия "RB Rail" и финансирование проекта "Rail Baltica". После 2017 года должна была быть утверждена новая модель долгосрочного финансирования, но соглашение не достигнуто. У каждой из стран взгляды на работу совместного предприятия отличаются.