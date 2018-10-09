Избитый Кокориным и Мамаевым водитель описал подробности нападения

Водитель находился в машине возле гостиницы "Пекин" и ждал Ушакову. Внезапно в салон села пьяная девушка и заявила, что хочет погреться. На просьбу Соловчука выйти она ответила резким отказом, однако вскоре ее из салона забрал некий молодой человек. После этого водитель услышал стук и вышел проверить, в чем дело.

"Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать", — рассказал Соловчук, отметив, что нападавших было пятеро. По фотографиям он опознал Кокорина и Мамаева.

"Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко - и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было", — рассказал мужчина.

Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Ушакова подала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.

Кокорин и Мамаев напали на водителя за 40 минут до того, как отправиться в кафе в центре столицы. Там они избили еще двоих. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин. По факту этой драки также было возбуждено уголовное дело.