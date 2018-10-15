"Latvijas finieris" вложит больше миллиона в березовую бересту

Как рассказал член совета "Latvijas finieris" Юрис Матвейс, березовая кора - один из побочных продуктов переработки древесины, который "Latvijas finieris" использует как топливо для производства теплоэнергии, однако кора березы имеет широкий спектр применения, в том числе из нее можно получить смолу с отличными антисептическими свойствами, которые обеспечивает содержащееся в бересте активное вещество бетулин. Это вещество может широко использоваться в косметике, фармацевтике и пищевой индустрии.

Представитель предприятия рассказал, что лабораторные исследования возможностей производства бетулина в сотрудничестве с учеными Института химии древесины начаты несколько лет назад в поисках возможностей производства продукции лесной отрасли с более высокой добавленной стоимостью. "Результаты оказались хорошими, поэтому теперь мы идем дальше, расширяем масштабы и создаем технологическую базу для промышленных исследований", - сказал Матвейс.

"Latvijas finieris" уже получил разрешение на перестройку части складского здания на ул. Финиера, 2 в лабораторию для экстракции бересты. "В целом в течение трех лет мы планируем инвестировать 1,1 млн евро с целью развития продукта и совершенствования технологии, а также постараемся понять, какими будут затраты на производство и рыночный потенциал не только в настоящее время, но и в перспективе", - сказал представитель предприятия.

В прошлом году "Latvijas finieris" работало с оборотом в размере 224,49 млн евро, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла на 9,5% и составили 11,891 млн евро.