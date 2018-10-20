В Таллине и Вильнюсе дизтопливо дешевеет, в Риге продолжает дорожать

На минувшей рабочей неделе цены на дизельное топливо в Таллине и Вильнюсе снизились, в Риге продолжали повышаться, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА.
Самым дорогим бензин 95-й марки на этой неделе по-прежнему был в Таллине, далее следуют Рига и Вильнюс. Самая высокая цена на дизельное топливо тоже была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.
В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки на этой неделе не изменилась и составляла 1,352 евро за литр, цена дизельного топлива выросла на 0,8% - до 1,312 евро за литр.
В Вильнюсе цена 95-го бензина понизилась на 1,3% - до 1,234 евро за литр, цена дизтоплива - на 1,3%, до 1,204 евро за литр.
В Таллине на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки за неделю подешевел на 2,8% - до 1,399 евро за литр, дизельное топливо - на 1,4%, до 1,419 евро за литр.
Цены автогаза на этой неделе в Вильнюсе и Таллине не изменялись и составили соответственно 0,62 евро и 0,629 евро за литр, в Риге автогаз подорожал на 3,4% - до 0,579 евро за литр.