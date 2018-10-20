В Таллине и Вильнюсе дизтопливо дешевеет, в Риге продолжает дорожать

Самым дорогим бензин 95-й марки на этой неделе по-прежнему был в Таллине, далее следуют Рига и Вильнюс. Самая высокая цена на дизельное топливо тоже была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки на этой неделе не изменилась и составляла 1,352 евро за литр, цена дизельного топлива выросла на 0,8% - до 1,312 евро за литр.

В Вильнюсе цена 95-го бензина понизилась на 1,3% - до 1,234 евро за литр, цена дизтоплива - на 1,3%, до 1,204 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки за неделю подешевел на 2,8% - до 1,399 евро за литр, дизельное топливо - на 1,4%, до 1,419 евро за литр.