Большая часть латвийского сыра идет за границу: уже в 73 страны мира

Объемы производства сыра в прошлом году тоже выросли. Если в 2017 году в стране были произведены 47 200 тонн сыра, то в прошлом году - 48 300 тонн. В Латвии производится около 100 видов сыра.

Латвийские сыроваренные предприятия в прошлом году экспортировали 25 600 тонн сыра, что на 12% больше, чем в 2017 году (22 800 тонн).

За рубежом было реализовано 53% произведенного в прошлом году сыра. В целом он экспортировался в 73 страны мира, больше всего - в Германию, Нидерланды, Литву, Эстонию, Польшу, Италию.

Хотя в целом стоимость экспорта латвийских молочных продуктов снизилась с 243 млн евро в 2017 году до 226 млн евро в прошлом году, доходы от экспорта сыра выросли на 4 млн евро и составили 81 млн евро.