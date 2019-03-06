СМИ: Мать и брата Юрия Дудя избили в Москве

Мать журналиста Юрия Дудя Анна Степанова, а также его брат Игорь, были избиты на западе Москвы. Об этом пишет telegram-канал Mash.
Согласно сведениям прессы, родные были избиты осенью 2018 года, но в полиции не было возбуждено уголовное дело.
Ему дали ход только 6 марта 2019 года по 116 статье Уголовного кодекса РФ - "Побои".
В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают нападавших.
Telegram-канал сообщает, что злоумышленников было несколько.
Заявление было подано братом журналиста.
До этого жертве было отказано в возбуждении дела из-за несерьезных травм. Решение было обжаловано в прокуратуре.
Сам Юрий Дудь высказался по этому поводу: "Друзья, у нас все хорошо. история с перемахом, где были в том числе мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм".