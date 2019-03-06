Ср, 6.03.2019
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СМИ: Мать и брата Юрия Дудя избили в Москве

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Юрий Дудь

ФОТО: скриншот видео

Мать журналиста Юрия Дудя Анна Степанова, а также его брат Игорь, были избиты на западе Москвы. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Согласно сведениям прессы, родные были избиты осенью 2018 года, но в полиции не было возбуждено уголовное дело.

Ему дали ход только 6 марта 2019 года по 116 статье Уголовного кодекса РФ - "Побои".

В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают нападавших. 

Telegram-канал сообщает, что злоумышленников было несколько.

Заявление было подано братом журналиста.

До этого жертве было отказано в возбуждении дела из-за несерьезных травм. Решение было обжаловано в прокуратуре.

Сам Юрий Дудь высказался по этому поводу: "Друзья, у нас все хорошо. история с перемахом, где были в том числе мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм".

Ранее с Дудя и Ивлеевой потребовали 1,3 млн евро.

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