СМИ: Мать и брата Юрия Дудя избили в Москве

Согласно сведениям прессы, родные были избиты осенью 2018 года, но в полиции не было возбуждено уголовное дело.

До этого жертве было отказано в возбуждении дела из-за несерьезных травм. Решение было обжаловано в прокуратуре.

Сам Юрий Дудь высказался по этому поводу: "Друзья, у нас все хорошо. история с перемахом, где были в том числе мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм".