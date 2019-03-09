Пропавшее на почте письмо стало первым шагом подростка к бизнесу ценой в миллиарды

После окончания средней школы Фаркар готовился вступить в одну из престижнейших военных структур, однако письма с призывом вступить в Силы обороны Австралии молодой человек так и не дождался. Как оказалось позднее, письмо, изменившее жизнь Фаркара, пропало в местном почтовом отделении.

Письмо достигло адресата лишь через несколько месяцев - уже тогда, когда Фаркар начал учиться в университете. Сейчас 39-летний Фаркар признает: "Если бы письмо дошло быстрее, все было бы иначе".

В 2002 году Фаркар и его друг Майкл Кеннон-Брукс основали небольшое предприятие по разработке программного обеспечения Atlassian. Сейчас стоимость компании составляет 25 миллиардов долларов, а оба господина могут гордиться богатством в семь миллиардов долларов.

Свои детство и юность Фаркар провел в простой семье рабочих, и, по его собственным словам, всегда был заинтересован компьютерной сферой.

"Я вспоминаю, как плакал в детстве, потому что у моего друга был компьютер, а у меня не было", - вспоминает он. Его родители купили пользованный компьютер, и, чтобы отдать родителем за него деньги, Фаркар работал более года. Программированием парень увлекся позже.

С Кенноном-Бруксом он тоже встретился позже, когда оба работали над курсовой работаой в связи с компьютерами в бизнесе в Университете Нового Южного Уэльса.

Вскоре после этого друзья начали работу на собственном предприятии, их целью было заработать почти 50 тысяч австралийских долларов (примерно 30 тысяч евро). Столько зарабатывали и другие выпускники вуза в больших банках и бухгалтерских фирмах.

"В один момент пришлось жить в общежитиях и есть лапшу, так как ничего другого у нас не было. Поэтому были надежды на хорошую работу после учебы", - вспоминает Фаркар.

Первые заказы на разработку программного обеспечения были от людей, которых они знали - другие заказы получить было очень сложно.

Однако в 2003 году компания получила по факсу заказ от American Airlines. "Этот факс стал поворотной точкой, мы поняли - у нас получится", - сказал Фаркар.

Он считает, что рост компании - результат продуманной политики продажи. Продавая продукты компании в онлайне, они стали доступны любому заинтересованному. Atlassian, заработавшей в прошлом году два миллиарда долларов, удалось достичь даже той части рынка, которая ранее считалась недостижимой.

Сейчас среди клиентов Atlassian - Coca-Cola, Twitter и Visa. Предприятие может гордиться и инвестициями.

Это считается историей успеха, которая кажется безупречной - с небольшой идеей и маленьким капиталом предприятие стало одной из самых значительных австралийских компаний. Однако Фаркар отмечает, что не всегда все было так просто.