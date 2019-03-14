Чт, 14.03.2019
"Я никогда не был адвокатом ABLV, хотя моя профессия – адвокат", – в интервью сказал Путниньш. Факты заставляют в этом усомниться. Инга Спринге, Санита Йемберга, Re:Baltica

В ходе аудита будет оценено сотрудничество Rīgas satiksme и Rīgas karte

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme (RS) постановило привлечь экспертов для оценки сотрудничества между RS и управляющим системой э-талона предприятием Rīgas karte, рассказал член правления RS Янис Мейранс.

Rīgas karte управляет также аппаратами на автостоянках и терминалами в школьных столовых, через которые дети получают бесплатные обеды. 51% Rīgas karte принадлежит Rīgas satiksme, 49% - французской компании "Conduent Business solutions".

По словам Мейранса, Rīgas karte регулярно платятся значительные суммы, и цель проверки в том, чтобы выяснить, не было ли таких расходов, которые не относятся к содержанию системы, или же искусственного удорожания.

Аудиторы изучат также опубликованную в журнале "IR" информацию о том, что за последние десять лет в расчетах между RS и Rīgas karte "потеряно" более 20 млн евро.

По словам Мейранса, система э-талона довольно специфична, исследовать ее сложно, и предприятию нужно мнение третьей стороны, чтобы объективно оценить обоснованность расходов.

Правление RS надеется, что аудит завершится в течение двух месяцев.

Комментируя отношения RS с бывшим членом правления Rīgas karte, подозреваемым в коррупции Александром Брандавсом, Мейранс сказал, что никаких отношений между ним и RS больше нет. "Из RS он уволен, из Rīgas karte ушел сам. У нас нет оснований и желания с ним говорить", - сказал Мейранс.

Как сообщалось, на прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) что начало уголовный процесс о предположительном взяточничестве и посредничестве во взяточничестве должностного лица Rīgas karte. По данным агентства ЛЕТА, имелся в виду Брандавс.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ