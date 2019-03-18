Бывшие сотрудники о работе на предприятии Шпиллерса: Его аппетит был неуемным

"Как человек, он никогда не будет спокоен. Когда с работы уходили руководители отделов, то у них вообще не было руководителей. Тогда начинался своего рода моббинг по отношению к руководителям проектов. Это было нормально, когда вне рабочего времени тебе звонят и что-то орут в трубку. Он пытался сохранить договоры со старыми клиентами, а также заполучить новых. Это был довольно большой стресс", - вспоминает аноним.

Когда работники уходили, Шпиллерс пытался уговорить их остаться на работе, предлагая другую зарплату.

"Шпиллерс - человек, который думает, что все можно купить за деньги. Он был удивлен, что кто-то уходит даже тогда, если предлагает неадекватную зарплату. Шпиллерс написал, что "все супер, платятся большие зарплаты, как может быть, что кто-то уходит!"".

У него нет представления, что может быть само отношение нечеловечно и неприемлемо. Ему такие человеческие отношения чужды, так как существует мнение -если платят там несколько тысяч, то личной жизни у работника может не быть. Шпиллерс не поддерживал личную жизнь работников, звонил по вечерам, во время отпуска. Все, кто уходил, были плохими", - сообщил аноним.

Об этом порталу TVNET рассказал и второй источник, который указал, что отношение Шпиллерса к сотрудникам оценивалось как неуважение к подчиненным, которых можно унизить по настроению.

"Для него было классикой позвонить после рабочего время и говорить своим террористическим тоном. Шпиллерс и не отпускал в отпуска. Хоть все и было договорено, он мог не отпустить работника в отпуск, так как в своей паранойе ему казалось, что что-то не будет сделано. Если и удалось получить отпуск, он часто звонил, поэтому никакого отпуска не выходило", - рассказал бывший работник.

По словам анонима, люди, имевшие тесный контакт со Шпиллерсом, долго не могли выдержать давление, которое существовало на предприятии. Были случае, что люди уходили с работы с нервным срывом.

Один из источников отметил, что ошибкой Шпиллерса было желание всюду вмешиваться и узнавать, что происходит. Это очень мешало процессу.

"Ты руководитель предприятия и у тебя есть руководители отделов, которым доверены отдельные обязанности... Но он не доверял своим работником. Его алчность была одним из факторов, утопивших его бизнес. Его аппетит только рос, Шпиллерсу нужно было еще и еще", - рассказал аноним.

В ноябре 2017 года из Латвийской ассоциации рекламы (LRA) были исключены руководимые Шпиллерсом компании CMS и Alpha Baltic. Как ранее указала руководитель ассоциации Байба Лиепиня, Шпиллерс был проинформирован о решении правления LRA исключить предприятия, ему предложили оспорить решение, однако Шпиллерс такую возможность не использовал.