Бывшие сотрудники о работе на предприятии Шпиллерса: Его аппетит был неуемным

Зарплаты значительно ниже, чем в среднем по отрасли - такую информацию можно найти о предприятиях, принадлежащих Лаурису Шпиллерсу. То, что на них платят зарплаты в конвертах, подтверждают и анонимные источники, которые обратились к порталу TVNET и рассказали различные детали о работе на предприятиях Шпиллерса.
Шпиллерс в начале марта порталу TVNET пояснил, что компания Alpha Baltic была крупнейшим налогоплательщиком и делала налоговые платежи в больших объемах, в течение последнего года было заплачено налогов на более чем пять миллионов.
Однако анонимные источники, ранее работавшие несколько лет в принадлежащем Шпиллерсу рекламном агентстве Alpha Baltic, указывают, что работникам платили официально только часть зарплаты - часть доходов была "в конвертах".
"Уже при устройстве на работу было известно, что часть зарплаты платится официально, а вторая часть - неофициально. Чтобы получить зарплаты, работникам необходимо было заключать со связанным со Шпиллерсом микропредприятием", - пояснил аноним, отметив, что таких микропредприятий было несколько.
И второй аноним подтвердил, что вопрос зарплат в конвертах был обговорен уже при вступлении в должность. Большая часть зарплаты платилась неофициально наличными, а меньшая часть - официально. Меньшая часть зарплаты была чуть больше минималки, однако были и работники, которым официально платили лишь минимальную зарплату.
"Зарплаты "в конвертах" платились "стандартно", по-другому было нельзя. Некоторые работники могли договориться, что перед уходом в отпуск по уходу за ребенком официально платили всю зарплату, но это зависело от симпатий начальника. Зарплаты платили хорошие, поэтому люди это терпели", - сообщил источник.
Говоря о рабочей атмосфере в Alpha Baltic, один источник сообщил, что на предприятии было несколько отделов, у которых были свои руководители, которые, главным образом, и коммуницировали со Шпиллерсом. Однако по многим проектам Шпиллерс больше коммуницировал с работниками и давал указания, от какого предприятия сотрудники стартуют на конкурсе на закупку, устанавливал, какую прибыль необходимо получить.
"Мне иногда было стыдно за то, какая прибыль требовалась. Логично, что предприятие должно работать для получения прибыли, но там иногда была указана несоразмерно большая прибыль. И это было не только в государственных и других закупках, но и в сделках с другими представителями отрасли, которые обслуживал Alpha Baltic", - рассказал аноним.
Выяснилось, что сначала процент прибыли устанавливался в размере 30%, а потом требовалось уже 40% и даже 50%.
"Тебе как работнику и профессионалу сферы уже становилось стыдно за это, но ты - часть этого предприятия, и нужно работать, чтобы удовлетворить неуемный аппетит владельца", - сказал источник.
Говоря о среднем проценте показателей в отрасли, аноним отметил, что он для каждого клиента индивидуален, однако обычно показатели прибыли в сфере рекламы - 5-10%, и 20% - это довольно много.
"По многим проектам Шпиллерс следил за показателями прибыли, он мог позвонить и сказать, чтобы увеличили процент до какой-то определенной границы. Ему также нравилось вмешиваться в саму работу проектов. Были случаи, когда клиент заплатил за кампанию, а деньги были вырваны для личных нужд. Клиент заплатил, СМИ не заплачено. Деньги нередко болтались туда-сюда. Руководителям проектов приходилось думать, где взять "снятые" деньги", - вспоминает аноним.
Допускается, что в какой-то момент Шпиллерс понял, что на госзакупках можно хорошо заработать, так как есть возможности маневрировать с предложениями, находить способы, как получить максимально выгодные для себя условия. Однако в 2016 году ситуация в компании стала критичной.
"Были случаи, когда клиентам нужно было размещать кампанию, а СМИ отказывали, говоря, что "у вас образовался долг, поэтому мы для вас ничего не разместим". Поэтому и сами работники стали заложниками, так как нужно обслуживать клиентов, а СМИ отказывались рекламы размещать. Мы, конечно, клиентам этого не говорили, пытались найти решения, однако ситуация все больше усугублялась. Долги перед СМИ продолжали расти", - вспоминает аноним.
В долгу перед СМИ со значительными суммами осталось предприятие Medialead. Подсчитано, что общая сумма долга составляла 1,4 миллиона евро. При этом в своем сообщении к СМИ Шпиллерс прокомментировал, что его имя прозвучало и в связи с предприятием Medialead, которое в свое время не выполнило финансовые обязательства перед несколькими СМИ.
"Хочу отметить, что предприятие Medialead никогда не принадлежало мне и не было как-то иначе юридически связано. Руководимое мной в то время Baltic Media [новое название Alpha Baltic, - ред.] использовало Medialead как посредника для размещения рекламы в СМИ. От попадания Medialead в финансовые трудности пострадали не только отдельные СМИ, но и репутация руководимого тогда мной предприятия.
Таким образом, любые обвинения в том, что во время, когда я руководил Baltic Media, это предприятие осталось перед кем-то в долгу, абсолютная неправда", - писал Шпиллерс.
Говоря о сотрудничестве с Medialead, источник указал, что это предприятие было тесно связано с Alpha Baltic, так как оно было главным покупателем рекламного места в СМИ, через которого приобретались услуги средств массовой информации. Это предприятие было очень приближено к Alpha Baltic и Шпиллерсу.
"Могу даже сказать, что в группе Medialead были как Alpha Baltic, так и CMS, и именно через Medialead покупались СМИ для обеих агентств", - сообщил источник, указав, что на самом деле все предприятия были связаны между собой. Было все равно, под какой SIA работать, так как все было вместе.
Указывается, что Шпиллерс не только в Medialead, но и на других предприятиях выдвигал других, приближенных к себе людей - он обеспечивал, чтобы его имя мало где появлялось.
Говоря о трудовых задачах, они преимущественно были связаны с рекламной сферой. Любимчиком самого Шпиллерса было Alpha Baltic Sport, так как он сам велосипедист и спонсировал различные марафоны.
"Верю, что часть денег предприятия уходила именно Alpha Baltic Sport. Нам еще клиентам дополнительно нужно было предлагать участвовать в связанных с Alpha Baltic Sport мероприятиях", - рассказал аноним.
Источник указал, что люди на предприятиях Шпиллерса менялись, так как никто долго не мог выдержать существовавшей там схемы.
"Как человек, он никогда не будет спокоен. Когда с работы уходили руководители отделов, то у них вообще не было руководителей. Тогда начинался своего рода моббинг по отношению к руководителям проектов. Это было нормально, когда вне рабочего времени тебе звонят и что-то орут в трубку. Он пытался сохранить договоры со старыми клиентами, а также заполучить новых. Это был довольно большой стресс", - вспоминает аноним.
Когда работники уходили, Шпиллерс пытался уговорить их остаться на работе, предлагая другую зарплату.
"Шпиллерс - человек, который думает, что все можно купить за деньги. Он был удивлен, что кто-то уходит даже тогда, если предлагает неадекватную зарплату. Шпиллерс написал, что "все супер, платятся большие зарплаты, как может быть, что кто-то уходит!"".
У него нет представления, что может быть само отношение нечеловечно и неприемлемо. Ему такие человеческие отношения чужды, так как существует мнение -если платят там несколько тысяч, то личной жизни у работника может не быть. Шпиллерс не поддерживал личную жизнь работников, звонил по вечерам, во время отпуска. Все, кто уходил, были плохими", - сообщил аноним.
Об этом порталу TVNET рассказал и второй источник, который указал, что отношение Шпиллерса к сотрудникам оценивалось как неуважение к подчиненным, которых можно унизить по настроению.
"Для него было классикой позвонить после рабочего время и говорить своим террористическим тоном. Шпиллерс и не отпускал в отпуска. Хоть все и было договорено, он мог не отпустить работника в отпуск, так как в своей паранойе ему казалось, что что-то не будет сделано. Если и удалось получить отпуск, он часто звонил, поэтому никакого отпуска не выходило", - рассказал бывший работник.
По словам анонима, люди, имевшие тесный контакт со Шпиллерсом, долго не могли выдержать давление, которое существовало на предприятии. Были случае, что люди уходили с работы с нервным срывом.
Один из источников отметил, что ошибкой Шпиллерса было желание всюду вмешиваться и узнавать, что происходит. Это очень мешало процессу.
"Ты руководитель предприятия и у тебя есть руководители отделов, которым доверены отдельные обязанности... Но он не доверял своим работником. Его алчность была одним из факторов, утопивших его бизнес. Его аппетит только рос, Шпиллерсу нужно было еще и еще", - рассказал аноним.
В ноябре 2017 года из Латвийской ассоциации рекламы (LRA) были исключены руководимые Шпиллерсом компании CMS и Alpha Baltic. Как ранее указала руководитель ассоциации Байба Лиепиня, Шпиллерс был проинформирован о решении правления LRA исключить предприятия, ему предложили оспорить решение, однако Шпиллерс такую возможность не использовал.
На вопрос, почему не последовало никаких действий, Шпиллерс указал, что "действий по отношению к решению LRA не последовало, так как в тот момент на принадлежащих мне двух предприятиях была кризисная ситуация и были другие приоритеты, что решать. У меня на это не было времени".
Его шокировал факт, что "у рекламных агентств были проблемы, но ассоциация вместо того, чтобы помочь, нас исключила. И сейчас это исключение используют как факт. По моему мнению, это абсурд, так как ассоциация должна помогать, особенно, если у членов есть проблемы", - отметил Шпиллерс.
Источник рассказал, что в своих неудачах Шпиллерс всегда винит других, и этика в сфере - одна из последних вещей, о чем предприниматель думал.
"Никакой бизнес-этики у него не было, куда там до соблюдения принципов ассоциации. Он, возможно, исключение воспринял очень болезненно, так как многим клиентам важно, является ли агентство членом ассоциации, в этом все-таки есть престиж. Может поэтому он позднее и понял, что сделал", - сказал источник.
Один из бывших работников предположил, что Шпиллерс сейчас теряет клиентов, поэтому и с закупка СГД была очень важна, чтобы получить клиента и доходы.
"Отношение Шпиллерса к работникам все это разрушило, так как для него обычным делом было терроризировать работников. Каждый день говорил: "Все плохо!" Никогда не было сказано ничего хорошего. Быть может, это была такая стратегия, чтобы никто не просил прибавки к зарплате. Но от работников он все о своей жизни скрывал. Никто не знал, куда он ездит. Все говорили, что выгребает деньги и ездит вокруг", - сказал бывший работник.
Оба источника единогласны - Шпиллерс боялся того, что его кто-то может сдать, поэтому в офисе ощущался строгий контроль, к примеру, были установлены камеры безопасности. Поэтому уход с предприятия Шпиллерса воспринимался как большое облегчение.