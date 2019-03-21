Видео: Собчак и Богомолов закружились в трогательном танце

На ролике хорошо видно, как Богомолов исполняет песню Филиппа Киркорова "Снег".

В какой-то момент режиссер уходит со сцены и идет в зал. Далее, он берет за руку Ксению, и начинает с ней танцевать.

Во время танца Константин продолжает трогательно петь, а журналистка ему улыбается.

Ранее Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет. Это произошло на церемонии вручения музыкальной премии Bravo в области классической музыки.

Пара уже не скрывалась от объективов фотографов, и конечно привлекала к себе внимание окружающих.