Трем гимназиям Риги нужны пристройки: Рижская дума возьмет в долг 19 млн евро

Для возведения пристройки в Рижской английской гимназии планируется взять заем на сумму 6,86 млн евро. Общая стоимость проекта составляет 10,96 млн евро, из них 4,5 млн евро выделил Европейский фонд регионального развития (ЕФРР).

Для пристроек в Рижской классической и Золитудской гимназиях планируется взять заем на 12,03 млн евро. Общие затраты по проектам составят 15,27 млн евро, из них 3,59 млн составит софинансирование ЕФРР.