Трем гимназиям Риги нужны пристройки: Рижская дума возьмет в долг 19 млн евро

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы одобрил решение взять заем в размере 18,89 млн евро на строительство пристроек к трем столичным гимназиям, сообщили в думе.
Пристройки появятся у Рижской английской гимназии, Рижской классической гимназии и Рижской Золитудской гимназии.
Для возведения пристройки в Рижской английской гимназии планируется взять заем на сумму 6,86 млн евро. Общая стоимость проекта составляет 10,96 млн евро, из них 4,5 млн евро выделил Европейский фонд регионального развития (ЕФРР).
Для пристроек в Рижской классической и Золитудской гимназиях планируется взять заем на 12,03 млн евро. Общие затраты по проектам составят 15,27 млн евро, из них 3,59 млн составит софинансирование ЕФРР.
В пристройках разместятся новые учебные корпуса с современным оснащением.