Линкайтс: на дотацию общественного транспорта потребуется дополнительно до 15 млн евро

В бюджете 2019 года Минсообщения для обеспечения услуг общественного транспорта выделено 86,5 млн евро.

В 2018 году на эти цели было выделено 85,5 млн евро, еще 25,3 млн евро было выделено из средств на непредвиденные расходы. Таким образом, суммарное финансирование из госбюджета составило 110,8 млн евро.

В 2017 году Минсообщения из бюджета было выделено 100,3 млн евро, из средств на непредвиденные расходы - 18,4 млн евро, общее финансирование достигло 118,7 млн евро.

В прошлом году была начата оптимизация сети автобусных маршрутов регионального значения - открыто три маршрута и 908 рейсов, закрыто 10 маршрутов и 1007 рейсов. За год за счет этого удалось сократить пробег автобусов по маршрутам на 725 100 км.