На рынке квартир в Риге за год совершено сделок на 471 млн евро

В прошлом году на рынке квартир в Риге совершены сделки на сумму 471,267 млн евро, сообщил в пятницу на конференции "Как будет развиваться рынок недвижимости Латвии?" член правления компании "Arco Real Estate" Марис Лаукалейс.
В то же время количество сделок по продаже-покупке квартир в прошлом году в Риге уменьшилось на 3% - до 87 939 сделок.
Средняя сумма сделок составила 53 939 евро, а цена одного квадратного метра жилья - 976 евро.
"В Вильнюсе цены уже достигли 1700 евро за квадратный метр, и это говорит о том, что Латвия в настоящее время существенно отстает", - сказал Лаукалейс.
По его прогнозам, на серийные квартиры таких цен в Риге в ближайшее время не будет - возможно, в ближайшие годы цена может приблизиться к 1300 евро за квадратный метр.