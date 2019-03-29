Пт, 29.03.2019
Ну, нет магического решения, и мне кажется, что этот вопрос странный и такой, из категории Санта-Клауса. Если мы смогли бы найти немедленное решение, это было бы таким же невероятным событием, как изобретение вечного двигателя. министр здравоохранения Илзе Винькеле о проблеме нехватки медиков

На рынке квартир в Риге за год совершено сделок на 471 млн евро

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

В прошлом году на рынке квартир в Риге совершены сделки на сумму 471,267 млн евро, сообщил в пятницу на конференции "Как будет развиваться рынок недвижимости Латвии?" член правления компании "Arco Real Estate" Марис Лаукалейс.

В то же время количество сделок по продаже-покупке квартир в прошлом году в Риге уменьшилось на 3% - до 87 939 сделок.

Средняя сумма сделок составила 53 939 евро, а цена одного квадратного метра жилья - 976 евро.

"В Вильнюсе цены уже достигли 1700 евро за квадратный метр, и это говорит о том, что Латвия в настоящее время существенно отстает", - сказал Лаукалейс.

По его прогнозам, на серийные квартиры таких цен в Риге в ближайшее время не будет - возможно, в ближайшие годы цена может приблизиться к 1300 евро за квадратный метр.

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