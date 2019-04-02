Максим Галкин восхитил поклонниц подкаченной фигурой

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram, где показал подписчикам подкачанные руки, но подчеркнул, что ему нужно сесть на диету.
Артист продемонстрировал пользователям Сети, что находится в превосходной форме. Он также подчеркнул, что находится на съемках, а в павильоне очень жарко.
"Третий день съёмок. В павильоне жарко", - написал Галкин.
Но Максим тем не менее расстроен своим внешним видом. Он спросил у своих фалловеров совета, как ему скорее похудеть.
Третий день съёмок 🤪 В павильоне жарко. Посмотрю в зеркало - хочу сразу сесть на диету 🤐 Посмотрю на бутерброд - хочу съесть 🤤 Прячу бутерброд 🥪 - через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы - мечтаю о прессе. На Пост не похоже, на диету тоже. Думаю - главное начать. Когда?🤔 Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник 🤪 Вот скажите мне, дайте совет, други, как начать перестать жрать? P.S. Не в тему: По приколу полистайте - дальше фантазии из твсерии #Яибашня