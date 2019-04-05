Остапенко не смогла пробиться в 1/4 турнира в Чарльстоне

Матч между соперницами продолжался 1 час 17 минут. За это время Киз, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге, сделала четыре эйса, пять брейков и трижды ошиблась при подаче.

21-летняя Остапенко один раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:0 в пользу 24-летней американки.

В четвертьфинале Мэдисон Киз встретится со своей соотечественницей Слоан Стивенс. За участие в турнире Остапенко заработала 55 рейтинговых очков.