Остапенко не смогла пробиться в 1/4 турнира в Чарльстоне

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко уступила американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Чарльстоне. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2.
Матч между соперницами продолжался 1 час 17 минут. За это время Киз, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге, сделала четыре эйса, пять брейков и трижды ошиблась при подаче.
21-летняя Остапенко один раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:0 в пользу 24-летней американки.
В четвертьфинале Мэдисон Киз встретится со своей соотечественницей Слоан Стивенс. За участие в турнире Остапенко заработала 55 рейтинговых очков.
Ранее турнир в Чарльстоне покинула и первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая не смогла преодолеть первый круг соревнований.