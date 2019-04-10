Все больше домохозяйств Латвии готовы производить свое электричество

В Латвии треть домохозяйств готова производить свое электричество, больше всего домохозяйств взвешивают возможность использования солнечной энергии, показал опрос, проведенный энергопредприятием "Enefit".
В конце 2018 года 474 домохозяйства имели статус производителя энергии, 94% из них использовали для ее получения солнечные панели. В 2015 году такой статус был у 233 домохозяйств.
"Enefit" за месяц получает около 70 заявлений на установку солнечных панелей.
"В Эстонии имеется большой опыт использования солнечной энергии, там установлено более 1600 солнечных панельных подстанций, большинство панелей размещены на крышах домов. На практике доказано, что у современных панелей намного более высокая эффективность и они хорошо работают в наших широтах. Эстония планирует в ближайшие годы довести производство солнечной энергии до 4-6% всей производимой в стране "зеленой" энергии", - рассказал руководитель сегмента домохозяйств "Enefit" Мартиньш Ванцанс.