Все больше домохозяйств Латвии готовы производить свое электричество

В конце 2018 года 474 домохозяйства имели статус производителя энергии, 94% из них использовали для ее получения солнечные панели. В 2015 году такой статус был у 233 домохозяйств.

"В Эстонии имеется большой опыт использования солнечной энергии, там установлено более 1600 солнечных панельных подстанций, большинство панелей размещены на крышах домов. На практике доказано, что у современных панелей намного более высокая эффективность и они хорошо работают в наших широтах. Эстония планирует в ближайшие годы довести производство солнечной энергии до 4-6% всей производимой в стране "зеленой" энергии", - рассказал руководитель сегмента домохозяйств "Enefit" Мартиньш Ванцанс.