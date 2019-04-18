Перестроят павильоны и много что еще. Rīgas Centrāltirgus вложит в развитие 25 млн евро

Как рассказал руководитель Rīgas Centrāltirgus Артис Друвениекс, в последние два года на рынке было заменено покрытие территории, оборудована система ливневой канализации, полностью реконструирован гастрономический павильон, установлены новые витрины в мясном павильоне, открыт первый в Балтии гастрорынок.

До конца 2022 года планируется реализовать ряд проектов.

Первоначально предполагается перестроить молочный павильон для торговли рыбой, так как рыбный павильон осенью будет закрыт на два года на полную реконструкцию. Затем предстоит реконструкция и молочного павильона.

Также Rīgas Centrāltirgus планирует расширить автостоянку, отремонтировать туалеты, установить систему видеонаблюдения. Дополнительные камеры будут установлены уже в ближайшие недели.

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Также улицу Спикеру планируется преобразовать в торговую и пешеходную, приобрести передвижные навесы для открытой территории рынка, заменить покрытие на улице Гайзиня, Спикеру и Пуполу.